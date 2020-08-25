Коронавирус Зараженные коронавирусом могут передавать его за шесть дней до проявления болезни

2020-08-25 10:11 285

Ученые Федеральной высшей технической школы Цюриха (ETH) пришли к выводу, что инфицированные коронавирусом люди, которые еще не имеют никаких симптомов COVID-19, могут быть заразными гораздо раньше, чем предполагалось. 

Проведенный анализ показал, что инфицированные могут передавать вирус за пять-шесть дней до начала болезни.

Напомним, ранее считалось, что инфицированные коронавирусом люди становятся заразными за один-два дня до того, как у них начнут проявляться первые симптомы заболевания. 

Ученые  обнародовали в медицинском журнале Swiss Medical Weekly собственное исследование, заключением которого является то, что инфицированные коронавирусом люди начинают представлять опасность для людей вокруг гораздо раньше.

Согласно выводам исследования швейцарских ученых, передача вируса в этот период произошла только в 61 проценте случаев. Это означает, что человек начинает передавать вирус другим гораздо раньше, чем за два дня до появления симптомов.

"Если нужно установить 90 процентов заражений, которые произошли до появления симптомов, тогда необходимо отследить контакты, которые были у человека за четыре дня до этого", - объясняет один из авторов исследования Петер Ашкрофт в комментарии изданию Neue Zürcher Zeitung.

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