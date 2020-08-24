Политика Украинцам рассказали о ситуации на границе с Беларусью

2020-08-24 18:00 69

 

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что у Украины достаточно ресурсов для охраны границы с Беларусью и ответа на любую провокацию.

Как сообщается на сайте ведомства, об этом Дейнеко заявил при проведении проверки готовности подразделений Госпогранслужбы на участках украино-белорусской границы в Киевской и Черниговской областях.

«В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной », - сказал Дейнеко.

Главный пограничник страны отметил, что в связи с ситуацией в Беларуси украинская пограничная служба мониторит все информацию, которая любым образом может повлиять на охрану границы.

Для осуществления охраны на границе привлечены сотрудники оперативно-розыскного блока, участковые инспекторы и дополнительные пограничные наряды. Кроме того, для охраны указанных участков границы привлечены необходимые резервы, проводится мониторинг с помощью беспилотников.

В Госпогранслужбе отмечают, что ежедневно пограничники оформляют на въезд и выезд около 5 тысяч человек через 7 функционирующих КПП. Отметим, что 10 пунктов пропуска решением Кабмина временно закрыты.

Дейнеко отметил, что решения в случае обострения ситуации должны быть быстрыми и оперативными.

«У нас есть достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача - оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу, должны получить все условия в соответствии с законодательством, зато наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы», - отметил Дейнеко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ привести Вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кулеба назвал отличие Майдана и событий в Беларуси

2020-08-24 16:30 114

В Беларуси по требованию власти резко снизили скорость мобильного интернета

2020-08-24 13:12 339

Украинцам кардинально пересчитают зарплаты и пенсии, озвучены суммы: "после 1 сентября..."

2020-08-23 10:30 3369

США призвали официальный Минск отпустить задержанных и разблокировать интернет

2020-08-21 15:28 1326

Еще новости в разделе "Политика"

Украинцам рассказали о ситуации на границе с Беларусью

2020-08-24 18:00 69

В Крыму начали ограничивать подачу воды

2020-08-24 17:00 123

Оппозиция Беларуси объявила о начале подготовки к референдуму

2020-08-24 14:43 261

Администрация Трампа планирует договориться с РФ и надавить на Китай

2020-08-24 09:11 1461
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украинцам рассказали о ситуации на границе с Беларусью 2020-08-24 18:00 69
В Крыму начали ограничивать подачу воды 2020-08-24 17:00 123
Оппозиция Беларуси объявила о начале подготовки к референдуму 2020-08-24 14:43 261
Администрация Трампа планирует договориться с РФ и надавить на Китай 2020-08-24 09:11 1461

Лента

18:00 Украинцам рассказали о ситуации на границе с Беларусью
17:30 В Минсоцполитике рассказали, от чего зависит размер пенсии в Украине
17:00 В Крыму начали ограничивать подачу воды
16:30 Кулеба назвал отличие Майдана и событий в Беларуси
15:45 В Украине учредят госпремии имени Бориса Патона и Мирослава Скорика
15:16 Украина введет строгие ограничения для прибытия хасидов-паломников в Умань
14:43 Оппозиция Беларуси объявила о начале подготовки к референдуму
14:14 В Крыму питьевую воду будут включать дважды в день в определенное время
13:45 В Украине обновили карантинные зоны - ситуация с заражением коронавирусом по областям
13:12 В Беларуси по требованию власти резко снизили скорость мобильного интернета