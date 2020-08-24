Политика Украинцам рассказали о ситуации на границе с Беларусью

2020-08-24 18:00 69

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что у Украины достаточно ресурсов для охраны границы с Беларусью и ответа на любую провокацию.

Как сообщается на сайте ведомства, об этом Дейнеко заявил при проведении проверки готовности подразделений Госпогранслужбы на участках украино-белорусской границы в Киевской и Черниговской областях.

«В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной », - сказал Дейнеко.

Главный пограничник страны отметил, что в связи с ситуацией в Беларуси украинская пограничная служба мониторит все информацию, которая любым образом может повлиять на охрану границы.

Для осуществления охраны на границе привлечены сотрудники оперативно-розыскного блока, участковые инспекторы и дополнительные пограничные наряды. Кроме того, для охраны указанных участков границы привлечены необходимые резервы, проводится мониторинг с помощью беспилотников.

В Госпогранслужбе отмечают, что ежедневно пограничники оформляют на въезд и выезд около 5 тысяч человек через 7 функционирующих КПП. Отметим, что 10 пунктов пропуска решением Кабмина временно закрыты.

Дейнеко отметил, что решения в случае обострения ситуации должны быть быстрыми и оперативными.

«У нас есть достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача - оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу, должны получить все условия в соответствии с законодательством, зато наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы», - отметил Дейнеко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ привести Вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность.

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