Коронавирус Заболевшая коронавирусом Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии. Плюс эксклюзивные подробности

2020-08-24 18:30 276

 

Народный депутат Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусной инфекцией, рассказала о своем состоянии.

Об этом она написала в Facebook в публикации, посвященной Дню Независимости Украины.

"Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" - таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя!", - написала Тимошенко.

Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на вопрос "Апострофа", нет ли угрозы жизни Юлии Владимировны, ответила: "Следите за сообщениями", бросив пост Тимошенко ко Дню независимости Украины. А на вопрос "Правда ли этот пост писала сама Юлия Тимошенко", ответила: "Все, что ЮВТ публикует у себя на странице, - правда".

Отметим, 23 августа Сорока сообщила, что Юлия Тимошенко получила положительный результат теста на коронавирус и что ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

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