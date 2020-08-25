Политика Шесть стран-кандидатов в ЕС выступили за продление санкций против РФ

2020-08-25 13:44 93

Шесть европейских государств выступили за продление санкций Евросоюза против России из-за аннексии Крыма.

Как указано в релизе Совета ЕС, в поддержку ограничительных мер выступили страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

"Решением Совета существующие ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года", - указано в сообщении.

Напомним, санкции ЕС против России включают запрет на импорт товаров из Крыма в страны Евросоюза. Также запрещены инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на полуострове. Кроме того, под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний.

Напомним, в июне Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против РФ за военную агрессию в Украине.

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