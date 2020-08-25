Коронавирус Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел

2020-08-25 18:30 144

В понедельник, 25 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,1 коп и составляет 27,2625 грн. Курс продажи вырос на 3,4 коп – до 27,5965 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный - 27,38 грн. Для продажи минимальный курс – 27,5 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,8 коп и составляет 31,97 грн. Средний курс продажи упал на 9,65 коп и составляет 32,5705 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный - 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,38 грн, максимальный - 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 3,319 грн. Средний курс продажи упал на 3,3 коп и составляет 3,796 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,61 рн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4, грн.

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