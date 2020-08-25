Коронавирус Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел

2020-08-25 18:30 144

 

В понедельник, 25 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,1 коп и составляет 27,2625 грн. Курс продажи вырос на 3,4 коп – до 27,5965 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный - 27,38 грн. Для продажи минимальный курс – 27,5 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,8 коп и составляет 31,97 грн. Средний курс продажи упал на 9,65 коп и составляет 32,5705 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный - 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,38 грн, максимальный - 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 3,319 грн. Средний курс продажи упал на 3,3 коп и составляет 3,796 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,61 рн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4, грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Марченко оценил возможность курса 30 грн за доллар

2020-08-15 14:00 2073

Что происходит с долларом и евро - НБУ изменил курсы основных валют

2020-08-12 11:12 2226

Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа

2020-08-05 19:00 3228

Что будет с гривной в августе. Аналитики дали прогноз

2020-08-03 21:00 912

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украина ограничит паломничество хасидов в Умань

2020-08-25 19:30 69

В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови

2020-08-25 19:00 132

Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел

2020-08-25 18:30 144

Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов

2020-08-25 18:00 165
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украина ограничит паломничество хасидов в Умань 2020-08-25 19:30 69
В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови 2020-08-25 19:00 132
Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел 2020-08-25 18:30 144
Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов 2020-08-25 18:00 165

Лента

19:30 Украина ограничит паломничество хасидов в Умань
19:00 В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови
18:30 Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел
18:00 Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов
17:30 Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября
17:00 Украинцам дали прогноз погоды на сентябрь
16:30 СМИ назвали причину отмены нормандской встречи
15:46 Госдеп США сделал ставку на Тихановскую - первый зам Помпео прилетел к ней в Литву
15:14 Беспилотник сепаратистов сбросил гранату на позиции украинской армии
14:45 Дело о гибели нардепа Тымчука закрыли по-тихому еще в прошлом году