Коронавирус В США обнаружили самый эффективный метод вакцинации от коронавируса

2020-08-25 21:00 276

 

Ученые из медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе создали самую эффективную вакцину от коронавируса, которую нужно вводить через нос, сообщает Cell.

В ходе разработки вакцины ученые вставили S-белок, участвующий в заражении коронавирусом здоровых клеток, внутрь аденовируса, вызывающего обычную простуду. Для этого аденовирус был обезврежен, чтобы служить простым переносчиком S-белка к клеткам носовой полости. В сам S-белок были внесены дополнительные мутации, способствующие активному образованию антител.

Исследователи сравнили результаты введения мышам вакцины через нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких.

У грызунов при вакцинации через нос образовался стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после внедрения коронавируса в организм.

В издании отметили, что необходимы дальнейшие испытания, в том числе с участием людей, для подтверждения результатов.

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