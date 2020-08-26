Коронавирус Китай начинает испытание на людях вакцины, сделанной из насекомых

2020-08-26 15:46 309

В КНР одобрили первые клинические испытания на людях вакцины от коронавируса, которая изготовлена с использованием клеток насекомых.

Как сообщает агентство Синьхуа, это будет первое в стране испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых.

При этом результаты испытаний на животных, опубликованные в журнале Nature, показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

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