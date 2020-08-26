Что сейчас происходит с долларом и евро - точный курс валют на 26 августа

Нацбанк Украины установил на среду курс доллара на уровне 27,39 грн. Такие данные приведены на официальном сайте НБУ.
Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (25 августа) доллар подорожал на 4 коп.
А вот единая валюта Евросоюза подешевела на 6 коп., курс евро сегодня составляет 32,40 грн. Рубль также несколько подешевел, его курс составляет 0,366 грн.
Межбанковские валютные торги в Украине в среду, 26 августа, открылись долларом по 27,38-27,41 грн., сообщает "Минфин". П
По сравнению с вчерашним закрытием торгов доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 1 коп. Евро в покупке подешевело на 5 коп., а в продаже-на 4 коп. курс данной валюты на межбанке сейчас составляет 32,33-32,36 грн.
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