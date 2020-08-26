Коронавирус Украина закрывает въезд иностранцам до конца сентября

2020-08-26 19:00 141

 

Кабинет министров Украины может закрыть въезд в страну для иностранных граждан до конца сентября этого года. Данное ограничение вводится в рамках борьбы с активным распространением коронавируса, которое было зафиксировано украинским Минздравом в последние дни.

Такое решение в среду, 26 августа, украинское правительство намерено принять в ходе очередного заседания.

"Правительство сегодня рассмотри вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, согласно проекту постановления, ограничение на въезд продлится с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. Документ будет опубликован со всеми одобренными сегодня поправками в четверг, 27 августа.

Напомним, по данным на утро среды, 26 августа, в Украине зафиксировано 1 670 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За время эпидемии в стране выявлено 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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