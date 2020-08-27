Политика фото В Кривой Рог к Зеленскому прилетел заместитель госсекретаря США Стив Биган

2020-08-27 12:43 282

Владимир Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Кривом Роге, где глава государства пребывает с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча политиков состоялась после телефонного разговора Зеленского с главой Госдепа США Майком Помпео.

Так, Зеленский и Биган обсудили ряд вопросов, среди которых двустороннее сотрудничество в финансовой и военной сферах, состояние переговоров по Донбассу, стратегия действий государств в условиях пандемии коронавируса и события в Беларуси.

"Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы", - отмечено в сообщении.

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