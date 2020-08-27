Коронавирус Германия до 14 сентября продлила самоизоляцию для въезжающих в страну

2020-08-27 13:42 201

Власти ФРГ продлили срок действия предостережения от поездок за пределы Евросоюза до 14 сентября. Это решение распространяетсяпочти на 160 стран.

Представитель МИД Германии пояснил это решение ростом случаев заражения коронавирусом во многих регионах мира.

"До середины сентября ситуация не улучшится в достаточной мере для того, чтобы отменить глобальное предостережение от поездок за границу", - указал он. До сих пор предостережение от поездок действовало до конца августа.

Предостережение распространяется на все страны, не являющиеся членами ЕС или шенгенской зоны. Это означает, что лица, возвращающиеся из этих стран, должны будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус в том случае, если они не смогут представить свежей справки о негативном анализе. До получения результата они должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Представитель МИД страны отметил, что в настоящее время вирус в Германию зачастую завозят лица, возвращающиеся из-за границы.

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