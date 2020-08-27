Политика Шмыгаль предложил защиту белорусам

2020-08-27 16:30 204

 

Месячный запрет до конца сентября на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на белорусов.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что белорусы, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине. Об этом сообщил Telegram-канал премьера.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал Шмыгаль.

Отмечается, что, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

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