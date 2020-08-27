Коронавирус Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу

2020-08-27 18:30 159

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг информацию о том, что правительство страны может запретить гражданам выезд за пределы государства.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на заявление министра Еспресо.TV.

Министру был задан прямой вопрос о том, намерен ли Кабмин Украины распространять запрет на въезд и выезд из страны в том числе и на граждан государства. Владислав Криклий отметил, что такой проблемы в настоящее время нет, и согражданам на сей счет не стоит волноваться.

"Во-первых, украинцы точно выедут. Мы всегда возвращаем наших украинцев. Волноваться не о чем. В настоящее время до конца сентября, чтобы немножко спала эта ситуация с ростом заболеваемости. Она выровняется и, я уверен, после этого снова восстановится стабильная регулярная авиация. Регулярная авиация не прекращается, но уже смогут иностранцы, в том числе с туристической целью, посещать Украину", — объяснил Владислав Криклий.

Министр отдельно акцентировал внимание на том, что в настоящее время ничто не предвещает возможности принятия решения о запрете на въезд или выезд из страны граждан Украины. Меры, которые должны ограничить распространение в государстве коронавирусной инфекции, не предполагают держать граждан взаперти.

"В настоящее время мы не видим предпосылок для того, чтобы зеркальные решения принимали другие страны. Более того, Европа и так не принимает наших граждан с туристической целью. Так как Украина относится к "красной" зоне заболеваемости, они не принимают даже с имеющимися ПЦР-тестами", — подытожил Владислав Криклий.

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