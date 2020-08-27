Экономика Доллар начал дорожать на межбанке, в обменниках и на черном рынке

2020-08-27 20:00 240

Наличный и межбанковский курс гривни на 27 августа.

Нацбанк Украины установил справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке на уровне 27,45 грн/$, таким образом доллар подорожал на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем торгов, 26 августа.

В банках наличный курс гривни к доллару также повысился на 7−8 копеек — до 27,37−27,61 грн/$ (покупка-продажа). Курс гривни к евро также просел на 2−5 копеек — до 32,1−32,56 грн/€.

На черном рынке средний курс покупки доллара вырос до 27,4 грн/$, продажи — 27,5 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 32,19 грн/€, в продаже — 32,3 грн/€.

Официальный курс гривни к доллару на 27 августа — 27,38 грн/$, к евро — 32,28 грн/€.

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