Политика Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

2020-08-27 21:00 165

 

В МИД сообщили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.

Об этом сообщили в прессслужбе МИД в ответ на запрос "Европейской правды".

"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года ), открытая к присоединению третьих стран: "Беларусь: декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации " - сообщили в МИД.

Европейский союз в своей призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.

Как сообщалось, впервые в истории Украина прибегла к вызову посла в отношениях с Беларусью. Этому предшествовали безосновательные обвинения Украины Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Беларусью бойцов ЧВК "Вагнер" России несмотря на просьбу передать их Украине.

Между тем, 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования.

На прошлой неделе сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовит предложения по дальнейшему развитию отношений Украины и Беларуси и направит их руководству государства.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кива: На трассе Киев-Харьков расстрелян автобус с людьми, есть погибшие

2020-08-27 20:35 234

Коронавирус. В Украине с понедельника — новое деление на карантинные зоны: список

2020-08-27 20:31 216

Лукашенко о протестах в Беларуси: С улицей мы справимся

2020-08-27 17:30 303

Как подать на алименты в Украине: порядок, процедура и документы

2020-08-27 17:00 279

Еще новости в разделе "Политика"

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

2020-08-27 21:00 165

Шмыгаль предложил защиту белорусам

2020-08-27 16:30 285

фото В Кривой Рог к Зеленскому прилетел заместитель госсекретаря США Стив Биган

2020-08-27 12:43 387

Непризнанный президент Беларуси приказал увольнять несогласных с его идеологией

2020-08-27 09:38 903
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси 2020-08-27 21:00 165
Шмыгаль предложил защиту белорусам 2020-08-27 16:30 285
фото В Кривой Рог к Зеленскому прилетел заместитель госсекретаря США Стив Биган 2020-08-27 12:43 387
Непризнанный президент Беларуси приказал увольнять несогласных с его идеологией 2020-08-27 09:38 903

Лента

22:00 ОГА: в школах Киевской области уроки в сентябре будут проводить на свежем воздухе
21:30 Водителей грузовиков и автобусов могут обязать ходить в автошколу каждые 5 лет
21:00 Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси
20:35 Кива: На трассе Киев-Харьков расстрелян автобус с людьми, есть погибшие
20:31 Коронавирус. В Украине с понедельника — новое деление на карантинные зоны: список
20:00 Доллар начал дорожать на межбанке, в обменниках и на черном рынке
19:30 ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой
19:00 В Киевской области могут усилить карантин
18:30 Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу
18:00 Украинцам объяснили, какие факторы влияют на размер пенсии