Политика Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом

2020-08-27 22:30 261

 

Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат и призвал полицию не допустить возвращения Украины к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах.

Глава государства поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине и отметил, что такая эффективность должна стать нормой для полиции. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает пресс-служба президента.

"Общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин - получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений" , - сказал он.

По словам Зеленского, именно "безнаказанность порождает вседозволенность", а значит, "расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой".

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - отметил президент.

Напомним, в Харьковской области возле города Люботин неизвестные обстреляли микроавтобус. Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в результате инцидента есть погибшие и несколько человек похищены преступниками.

Позже, сотрудники Национальной полиции задержали группу стороников одной из политсил, напавших на микроавтобус с активистами организации Патриоты за жизнь возле города Люботин в Харьковской области.

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