Коронавирус Индонезия намерена начать вакцинацию населения от COVID-19 уже в этом году

2020-08-28 15:28 90

Власти Индонезии намереваются в конце текущего года начать вакцинировать население против COVID-19, надеясь уменьшить темп распространения болезни в стране, сообщлает Синьхуа со ссылкой на замглавы Национального комитета по вопросам COVID-19 Индонезии Эрика Сохир.

Так,  в течение следующих месяцев прививки от болезни должны получить 15 миллионов человек.

"Один человек потребует две дозы вакцины. Вакцинация начнется в конце 2020 года, если клинические испытания пройдут без проблем", - сказал Сохир.

Согласно имеющимся договоренностям, Индонезия в течение ближайших месяцев должна получить 30 миллионов доз вакцины от COVID-19, разработанной в сотрудничестве между китайским биофармацевтической производителем Sinovac Biotech и компанией G42 из ОАЭ.

Кроме того, чиновник сообщил, что в следующем году правительство Индонезии планирует получить от 290 до 340 миллионов доз вакцины от COVID-19 и стремится изготавливать их самостоятельно.

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