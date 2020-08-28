Коронавирус В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса повлияла на психику миллионов людей

2020-08-28 13:12 210

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. 

“COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья”, - сказал генсек во время брифинга в Женеве.

По словам Гебрейесуса, отсутствие социального взаимодействия оказывает влияние на психику человека.

“Около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя”, - говорит Гебрейесус.

В связи с этим генеральный секретарь предложил провести 10 октября международный онлайн-форум в поддержку служб психологической помощи, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.

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