Спорт Ребров скромно прокомментировал яркую победу в матче Лиги чемпионов

2020-08-28 21:36 201

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в матче второй квалификации Лиги чемпионов против шотландского "Селтика".

"На данный момент это был сильнейший наш соперник в еврокубках. Сегодня было сложнее, чем с московским ЦСКА.

Все шло по плану. Конечно, быстрый гол нам помог. "Селтик" много владел мячом, но в матче важно не это, а кто больше забьет.

Мы знали, что соперник постарается построить игру через определенные коридоры, и наша задача была закрыть их. Мы были хорошо организованы и забили дважды.

Мне понравилось, как мы построили наши атаки. Мы боролись с очень сильным соперником, я доволен", - заявил после матча Сергей Ребров.

Напомним, венгерский «Ференцварош» под руководством украинского тренера Сергея Реброва одержал выездную победу над серьезным соперником - «Селтиком» (2:1) в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и прошел в следующий квалификационный раунд.

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