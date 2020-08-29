Экономика Курс доллара взлетит вверх, все изменится в начале осени: к чему готовиться украинцам

2020-08-29 12:00 351

Украинцам следует готовиться к очередному скачку курса доллара

Такой прогноз озвучил финансист Вадим Иосуб.

По его словам, небольшая девальвация гривны произойдет в начале сентября.

Эксперт предупреждает, что на первой неделе сентября курс доллара по отношению к гривне повысится с 27,4 до 27,6 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – подчеркнул Иосуб.

Отметим, что на прошлой неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, который устанавливает Национальный банк, вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках,в свою очередь, за минувшую неделю смогли вырасти с 27,30/27,57 до 27,35/27,59 (+0,2%/+0,1%).

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара осенью 2020 года.

По прогнозам аналитика Евгении Ахтырко, осенью украинцы могут ожидать девальвацию национальной валюты.

По ее словам, курс доллара в начале осени уйдет вверх, и это связано с традиционным ростом спроса населения на валюту. Однако, как утверждает Евгения Ахтырко, резкий обвал гривны по отношению к доллару будет ситуативным.

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