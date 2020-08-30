Коронавирус "На уроках можно не пользоваться масками": в Минздраве назвали главные правила обучения в школах

2020-08-30 10:17 120

 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дети могут обучаться в школах даже при условии возрастания количества больных коронавирусом.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - подчеркнул он.

Но, в то же время, ученики должны помнить о карантинных правилах и максимально соблюдать дистанцию.

"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - добавил Степанов.

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