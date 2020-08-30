Коронавирус Минздрав: Родителям с 1 сентября нельзя находиться в помещении детсада

2020-08-30 10:28 99

Адаптивный карантин вносит определенные правила для детей, воспитателей и родителей, которые будут посещать детские сады с сентября.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 августа.

По словам чиновника, в связи с ужесточением противоэпидемических мероприятий, родителям с сентября будет запрещено входить в здание детского сада.

«Воспитатели будут принимать детей от родителей на территории учреждения, но за пределами здания. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками», - отметил министр.

При этом, перед началом ежедневной смены должен быть сделан обязательный температурный скрининг работников сада.

Среди запретов во время учебного процесса Степанов назвал также недопустимость использования многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом, запрещено и проведение массовых мероприятий, родительских собраний в детсадах.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать рекордное количество случаев COVID-19.

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