Коронавирус В Украине за сутки 2096 новых случаев Covid-19. Данные на 30 августа

2020-08-30 10:35 99

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 2 096 человек. Это почти на 400 случаев меньше, чем 29 августа, когда было выявлено рекордное число инфицирований - 2 481.

Свежую статистику на воскресенье, 30 августа, приводит система СНБО мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Согласно данным системы, за сутки умерли 35 больных, выздоровели 596 человек.

Больше всего новых случаев в Харьковской (198), Львовской )188) и Одесской (173) областях.

Всего за время эпидемии в стране коронавирус подхватили 119 074 человека.

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 ухудшается во многих странах. Поэтому правительство Украины запретило въезд в страну иностранцам с 29 августа по 28 сентября.

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