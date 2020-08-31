"Чрезвычайное положение": главный санврач Ляшко проговорился, к чему готовиться украинцам

Стало известно, как будут проводить выборы в условиях адаптивного карантина
Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV.
По его словам, МОЗ разработало рекомендации для безопасного проведения выборов в условиях пандемии и адаптивного карантина, который продолжает действовать в Украине.
"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - назвал санврач главное условие в эфире телеканала.
Ляшко также добавил, что разрабатывая рекомендации, профильное ведомство брало пример с выборов в соседней Польше.
Но украинцы гневно отреагировали на инициативу МОЗ и предположили, что власть готовится к отмене выборов из-за низких рейтингов среди населения.
"Вот уже и за положение начинают говорить", "То есть, Западную Украину лишают выборов", "Захват власти превыше всего", "Вброс с целью выяснить реакцию и оценить риски", "Если выборы будут проводиться в красных зонах, то чрезвычайное положение за неделю-две самостоятельно появится - без объявления", "Выборы должны пройти во всех зонах, номер с чрезвычайным положением не проканает", - написали они в комментариях.
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