Коронавирус Кто определяет круг людей, с которыми контактировал зараженный коронавирусом

2020-08-31 22:12 273

Круг контактных людей с больным коронавирусом определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом.  

"Человек, который признан как контактное лицо, должен находиться на самоизоляции 14 дней, то есть две недели. Контактных лиц определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом, который отправляет человека в самоизоляцию", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что эпидемиолог и врач принимает решение о тестировании контактных лиц, при этом руководствуясь стандартам МОЗ.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 2 141 новый случай заражения коронавирусом.

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