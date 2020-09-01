Коронавирус Премьер Шмыгаль озвучил реальный прогноз по второй волне COVID-19

2020-09-01 13:43 255

В Украине уже в конце сентября - начале октября будет фиксироваться около 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Как сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ТВ, рост числа больных COVID-19 может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.

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