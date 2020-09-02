Коронавирус В Николаеве школьников отстранили от занятий и отправили на самоизоляцию

2020-09-02 09:38 273

В одной из школ города Николаева весь класс отправился на самоизоляцию в первый день учебы из-за контакта с зараженным COVID-19, сообщаетместное издание Свідок.info.

"В школе № 19 один из классов ушёл на самоизоляцию", - заявили в управлении образования города, по данным издания.

Кроме того, на самоизоляцию ушли две группы в детсадах и их воспитатели. Речь идет о дошкольных учреждениях №71 и №95.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупреждал, что школьники будут проходить самоизоляцию, если положительный диагноз COVID-19 подтвердится хотя бы у одного ученика.

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