За минувшие сутки сепаратисты Донбасса три раза нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили перемирие на Донбассе.
Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, в районе Водяного зафиксировано огневую активность врага из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорска, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.
"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", – рассказали в штабе.
По данным Штаба оос, с начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире