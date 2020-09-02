Коронавирус За минувшие сутки сепаратисты Донбасса три раза нарушили режим прекращения огня

2020-09-02 11:42 174

За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили перемирие на Донбассе.

Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, в районе Водяного зафиксировано огневую активность врага из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорска, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", – рассказали в штабе.

По данным Штаба оос, с начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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