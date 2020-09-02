Экономика В подземные хранилища Украины закачана рекордные объемы газа

2020-09-02 14:12 264

Нафтогаз накопил в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита.

"В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3", - сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, по состоянию на середину августа Нафтогаз увеличил запасы в подземных хранилищах газа на 50,84% с начала сезона закачки, или на 8,040 млрд м3, до 23,854 млрд м3.

При этом, согласно данным госкомпании Укртрансгаз, на закачку миллиарда кубометров газа понадобилось чуть более недели.

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