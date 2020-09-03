Спорт Легенда Барсы Лионель Месси из-за ссоры с тренером переходит в Манчестер Сити

2020-09-03 13:14 228

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласился на переход в "Манчестер Сити".

По данным Daily Record, шестикратный обладатель "Золотого мяча" согласился поставить свою подпись под пятилетним контрактом с холдингом City Football Group.

Согласно контракту, он проведет три сезона в составе "Манчестер Сити", после чего еще два года отыграет в клубе МЛС "Нью-Йорк Сити", который также принадлежит холдингу. За пять лет Месси заработает около 700 млн евро.

Летом у великого Лео произошел конфликт с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу. Аргентинец четко дал понять, что не намерен оставаться в родном клубе. Боссы "Барсы" еще надеются оставить Месси в команде, но тот уже пропустил предсезонные тесты на Covid-19.

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