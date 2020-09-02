Экономика В Украине доллар опять дорожает: курс в обменниках

2020-09-02 17:30 78

Гривня ослабла к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на среду, 2 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,07 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс Нацбанк на 2 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 27,60 (1 сентября – 27,56) 100 EUR – 33,07 (1 сентября – 32,89) Межбанк На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,60/27,62 грн/долл., к евро – на уровне 33,08/33,11 грн/евро.

Курс в обменниках Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 2 сентября, ослаб на 5 копеек - до 27,70 грн/долл. Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта ослабла на 14 копеек, до 33,10 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,45 грн за доллар, евро – 32,50 грн за евро.

Курс днем ранее Национальный банк Украины 1 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,56 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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