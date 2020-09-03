Коронавирус В Турции уровень заболеваемости коронавирусом достиг пиковых показателей

2020-09-03 11:16 171

Турция переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции, рост заболеваемости, в том числе связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает издание SoL Haber.

"Мы переживаем второй пик первой волны. Количество наших пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так и в мире", - отметил он.

По словам министра, за последние сутки в Турции умерли 45 заболевших COVID-19, и были выявлены 1596 новых зараженных. Общее число больных в стране, по данным турецкого Минздрава, выросло до 273 301 человек.

Министр здравоохранения указал, что к зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. При этом Анкара стала одним из регионов, где за последние дни зафиксировали наибольший прирост заболевших.

Коджа уточнил, что власти сохраняют контроль над ситуацией, несмотря на увеличение нагрузки на медучреждения.

"Нельзя сказать, что эпидемия вышла из-под контроля. Но если не проявить внимания к мерам безопасности, результат может быть другим", - заявил он.

Среди причин, которые привели к ухудшению эпидемиологической ситуации, министр назвал недостаточное соблюдение гражданами профилактических мер против коронавируса. 

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