Политика Половина армии Беларуси срочно переброшена к западным границам страны

2020-09-04 13:15 195

Почти половина белорусской армии развернута вдоль западных границ страны, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что армия взяла под контроль границы с Литвой и Польшей. По его словам, причиной стала "сложная ситуация на западных границах".

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость.

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