Экономика Доллар слегка дорожает, а евро заметно дешевеет в обменниках и на черном рынке

2020-09-03 18:30 96

 

Наличный и межбанковский курс гривни на 3 сентября.

Нацбанк Украины установил справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке на уровне 27,7 грн/$, таким образом доллар подорожал на 7 копеек по сравнению с предыдущим днем торгов, 2 сентября.

В банках наличный курс доллара также повысился на 7 копеек — до 27,55−27,81 грн/$ (покупка-продажа). Курс евро к гривне подешевел на 20 копеек — до 32,31−32,89 грн/€.

На черном рынке средний курс покупки доллара составил 27,61 грн/$, продажи — 27,7 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 32,5 грн/€, в продаже — 32,62грн/€.

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В подземные хранилища Украины закачана рекордные объемы газа 2020-09-02 14:12 840
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