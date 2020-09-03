Политика Сколько нардепы за год потратили из госбюджета на свои поездки: названа внушительная сумма

2020-09-03 20:30 144

 

Народные депутаты более чем за 11 месяцев получили из государственного бюджета 28 млн гривен компенсации за проезд по стране.

Об этом говорится в ответе Аппарата Верховной Рады на запрос "Слидства.Инфо".

Более 80% нардепов получали 7500 грн компенсации в месяц.

С конца августа до декабря 2019 года 325 депутатов получили 9,9 млн гривен. 347 нардепам выплатили более 18 млн гривен за 7 месяцев 2020 года. В среднем на одного депутата приходится более 80 тысяч гривен.

Компенсации получали представители всех фракций и групп в парламенте.

Возмещение за проезд по территории Украины нардепы получают согласно закону "О статусе народного депутата". Также народным избранникам возмещают расходы на зарубежные командировки, оплату труда помощников и дают возможность пользоваться служебными авто.

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