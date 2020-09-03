Политика Субсидии хотят урезать на фоне двойного подорожания газа

2020-09-03 21:00 105

2 сентября комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал уменьшение субсидий на оплату ЖКХ на 2,1 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Речь идет об изменениях в госбюджете на 2020 год.

"Бюджетный комитет только что поддержал изменения в госбюджет (законопроект №3991), предусматривающий уменьшение субсидий на оплату ЖКХ на 2 млрд 159 млн гривен", – сообщил Гончаренко.

Нардеп также подчеркнул, что эти деньги будут распределены между Государственным бюро расследований, Министерством юстиции, областными госадминистрациями, Министерством энергетики и часть выделена на строительство дорог.

«А теперь следите за руками — с сентября стоимость газа выросла на 45% и он будет дорожать. Но вместо того, чтобы увеличить субсидии и помочь малоимущим гражданам, Слуги забирают деньги у малоимущих и отправляют на ДБР!», - подытожил Гончаренко.

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