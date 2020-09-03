Политика У Путина снова поставили Украине ультиматум по Донбассу

2020-09-03 21:30 51

 

2 сентября прошло очередное виртуальное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором Россия снова поставила Украине ультиматум.

Полпред РФ Борис Грызлов заявил, что новые договоренности по безопасности на Донбассе вступят в силу только после пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах, - передает ТАСС.

"Киев продолжает курс на подавление Донбасса. Еще на прошлой встрече Донецк и Луганск выразили протест в отношении постановления Верховной рады о назначении очередных местных выборов. Это постановление в его нынешнем виде грубо нарушает политические обязательства Украины по минским соглашениям. Представители Донбасса подчеркивают, что постановление Верховной рады содержит пункты, которые прямо противоречат минским соглашениям", - отметил Грызлов.

По словам российского представителя, непризнанные т.н. "Донецкая и Луганская народные республики" будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств на новых участках и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов.

"Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной Рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям», — сказал Грызлов.

«Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», - добавил он.

По словам постпреда РФ, в ходе заседания в режиме видеоконференции была достигнута договоренность о координатах новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения.

"Теперь это предстоит оформить документально", — подчеркнул Грызлов.

Кроме того, он отметил что, стороны также сблизили позиции по плану разминирования на 19 участках.

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