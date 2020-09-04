Политика Оппозиция Беларуси призвала Бацьку немедленно освободить арестованных

2020-09-04 09:38 123

Члены оппозиционного Координационного совета Беларуси призвали власти республики освободить их коллег и перейти к диалогу. Об этом говорится в заявлении объединения, опубликованном в его Telegram-канале.

"Диалог - это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса", - указано в сообщении.

При этом авторы заявления призывают президента Александра Лукашенко освободить политзаключенных и перейти к мирным переговорам.

"Пока не поздно", - подчеркнули они.

Кроме того, Координационный совет заявил, что продолжит работу.

"Надеяться, что, арестовав лидеров, удастся остановить протесты, - это <...> еще больше злить людей", - добавили члены Совета.

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