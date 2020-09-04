Спорт фото Отдохнувшие с Неймаром на Ибице Икарди, Навас и Маркиньос инфицированы

2020-09-04 18:32 78

Стало известно, что еще три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом. Таким образом, COVID-19 выявлен уже у шести игроков команды.

Как сообщает L'Équipe, новыми заразившимися оказались Мауро Икарди, Кейлор Навас и Маркиньос. Первые двое отдыхали на Ибице в отпуске вместе с Неймаром, который также оказался среди зараженных.

Ранее коронавирус был выявлен у Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.

Напомним, ближайший матч парижан запланирован на 10 сентября против Ланса в чемпионате Франции.

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