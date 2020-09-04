Экономика Обрушение Apple: Одна из крупнейших компаний США рекордно подешевела

2020-09-04 22:12 42

В ходе вчерашних биржевых торгов капитализация американской компании Apple упала на 8%, что означает потерю почти $180 млрд. Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка, сообщило накануне издание Barrons's.

При этом капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

Без учета 2020 года, предыдущий антирекорд был установлен соцсетью Facebook, рыночная стоимость которой в июне 2018 года за одну сессию сократилась на $119 млрд (акции подешевели на 19%) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica.

Кроме того, пару дней в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало $150 млрд.

Американские фондовые индексы завершили торги резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев. Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце, пишет Интерфакс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) - до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor's 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) - до 11458,10 пункта.

"Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долгое не реагировал на фундаментальные факторы", - прокомментировал CNBC эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли.

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