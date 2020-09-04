Спорт Беспроигрышная серия сборной Украины продлилась до 12 матчей

2020-09-04 14:12 120

Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче первого тура Лиги Наций со счетом 2:1.

Этот поединок продлил беспроигрышную серию "желто-синих" - команда не проигрывает уже 12 матчей подряд.

"Мы забивали голы. В такого рода играх необходимо реализовывать свои шансы, чтобы победить. Сегодня была открытая, интересная игра. Швейцария прессинговала нас, мы делали много вертикальных пасов из глубины. Позади защитников соперников возникали свободные зоны, чем мы пользовались. Мы прорывались туда и забивали голы. Швейцария тоже имела шансы, но нам больше повезло в завершающей стадии атаки", - прокомментировал итоги поединка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Последнее поражение подопечные Андрея Шевченко потерпели в ноябре 2018 года, когда противостояли Словакии. Матч проходил в рамках прошлого розыгрыша Лиги Наций и завершился со счетом 1:4. Затем последовали восемь победных матчей и четыре, завершившихся вничью.

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