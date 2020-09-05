Экономика Минфин рассказал о сценариях с кредитом МВФ

2020-09-05 10:00 234

Власти Украины выполняют "структурные маяки" для получения новых кредитных траншей, по словам министра.



Власти Украины исключают возможность отказа в предоставлении нового кредита со стороны Международного валютного фонда. Об этом в пятницу, 4 сентября, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Интер.

"Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем. Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем", - сказал он.



По словам министра, власти Украины выполняют "структурные маяки" для получения новых кредитных траншей и надеются, что в ближайшее время пройдет онлайн заседание миссии фонда, без приезда в страну. По итогам этой онлайн миссии официальный Киев надеется на решение о новых кредитах МВФ.



"Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по $700 млн", - уточнил Марченко.



Напомним, в Нацбанке рассчитывают получить второй транш кредита от Международного валютного фонда до конца текущего года. Такой прогноз озвучил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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