Коронавирус Появилась вакансия, где надо спать на работе девять часов в день

2020-09-05 11:00 165

 

Прекрасная и спокойная работа с хорошей зарплатой ждет счастливчика, который займет вакансию с главным требованием – дневной сон в течение девяти часов. Надо только отказаться от напитков с кофеином, соцсетей и вести дневник сна.

Стартап из индийского города Бангалор под названием Wakefit, занимающийся разработкой продуктов для сна, объявил о наборе новых сотрудников. Главное требование - ежедневно спать в течение не менее девяти часов. За это будут еще и неплохо платить, пишет Republic World.

В обязанности работников будет входить ежедневный девятичасовой сон 100 дней подряд. За такую работу будет начисляться зарплата в размере 100 тысяч индийских рупий (примерно 1,3 тысячи долларов США).

Также от сотрудников требуется ведение дневника сна.

Отдельно отмечается, что претенденты на данную работу должны быть не активны в социальных сетях, не должны злоупотреблять напитками с кофеином.

В их полном распоряжении - команда фитнес-тренеров, диетологов и психологов.

Как сообщалось ранее, в Британии на работу приглашают водителя-нудиста.

Также Korrespondent.net писал, что японца уволили из-за наличия высшего образования. Мужчина успешно проработал в мэрии 24 года на должности, которая предназначалась только для выпускников средней школы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

скандал Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой"

2020-09-05 12:00 93

Возраст выхода на пенсию хотят увеличить: к чему нужно готовиться украинцам, «надбавка за каждые...»

2020-09-05 11:30 132

Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии

2020-09-05 09:30 279

Новий голова Закарпатської митниці не поспішає підписуватись під наказом про призначення

2020-09-04 19:06 663

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Появилась вакансия, где надо спать на работе девять часов в день

2020-09-05 11:00 165

Филарет заразился коронавирусом

2020-09-05 10:30 195

ПОЛНЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ

2020-09-04 21:36 588

Украинских школьников и учителей хотят обязать страховаться от коронавируса

2020-09-04 19:34 813
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Появилась вакансия, где надо спать на работе девять часов в день 2020-09-05 11:00 165
Филарет заразился коронавирусом 2020-09-05 10:30 195
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ 2020-09-04 21:36 588
Украинских школьников и учителей хотят обязать страховаться от коронавируса 2020-09-04 19:34 813

Лента

скандал 12:00 Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой"
11:30 Возраст выхода на пенсию хотят увеличить: к чему нужно готовиться украинцам, «надбавка за каждые...»
11:00 Появилась вакансия, где надо спать на работе девять часов в день
10:30 Филарет заразился коронавирусом
10:00 Минфин рассказал о сценариях с кредитом МВФ
09:30 Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии
22:12 Обрушение Apple: Одна из крупнейших компаний США рекордно подешевела
ПОЛНЫЙ СПИСОК 21:36 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ
видео 20:33 Названа точная дата выхода второго сезона сериала Мандалорец
19:34 Украинских школьников и учителей хотят обязать страховаться от коронавируса