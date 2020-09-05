Коронавирус Появилась вакансия, где надо спать на работе девять часов в день

2020-09-05 11:00 165

Прекрасная и спокойная работа с хорошей зарплатой ждет счастливчика, который займет вакансию с главным требованием – дневной сон в течение девяти часов. Надо только отказаться от напитков с кофеином, соцсетей и вести дневник сна.

Стартап из индийского города Бангалор под названием Wakefit, занимающийся разработкой продуктов для сна, объявил о наборе новых сотрудников. Главное требование - ежедневно спать в течение не менее девяти часов. За это будут еще и неплохо платить, пишет Republic World.

В обязанности работников будет входить ежедневный девятичасовой сон 100 дней подряд. За такую работу будет начисляться зарплата в размере 100 тысяч индийских рупий (примерно 1,3 тысячи долларов США).

Также от сотрудников требуется ведение дневника сна.

Отдельно отмечается, что претенденты на данную работу должны быть не активны в социальных сетях, не должны злоупотреблять напитками с кофеином.

В их полном распоряжении - команда фитнес-тренеров, диетологов и психологов.

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