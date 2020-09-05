Экономика Шмыгаль сообщил, каким в Украине будет курс гривни до конца года

2020-09-05 15:00 294

На данный момент нет оснований для резкого изменения курса гривни, поэтому в ближайшее время он сохранится в пределах 27-28 грн/1$.

Об этом в пятницу, 4 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".

"До конца года у нас остается еще уплата около 46 млрд грн эквивалент в валюте, это уже не критические платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали с Национальным банком, с Министерством финансов, поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке... Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство не видит оснований для обвала или укрепления гривни. Премьер добавил, что на данный момент в Украине хорошая ситуация с золотовалютным резервом, ликвидностью банков и казначейского счета.

"Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас", - сказал Шмыгаль.

Стоит отметить, что в пятницу, 4 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,745 грн/$1 с 27,690 грн/$1 в четверг. Котировки национальной валюты снижались всю неделю.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире