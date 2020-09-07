Спорт Сборная Испании обидно разгромила главную команду Украины - статистика матча

2020-09-07 09:38 336

Сборная Украины сыграла провела матч в элите Лиги Наций УЕФА против сборной Испании. Увы, на этот раз команде Андрея Шевченко не удалось продлить беспроигрышную серию.

С самого начала поединка хозяева забрали себе мяч. И тут же Фати удалось прорваться в украинскую штрафную, где его сбил Кривцов. К "точке" подошел Рамос и сильным ударом пробил Пятова. Забив, испанцы не остановились и снова захватили мяч, не давая подопечным Шевченко ничего сделать. И вскоре счет удвоился - дублем отметился Рамос, который ударом головой перебросил Пятова. А через пару минут Фати нанес очередной удар с линии штрафной, в этот раз попав по воротам, и мяч от штанги влетел в сетку. Во второй половине игры испанцы сбавили обороты. Украинцы смогли немного подержать мяч, но серьезных дивидендов это не приносило. У команды Энрике куда лучше получалось обострять свои атаки. А под конец матча мяч еще раз влетел в ворота сборной Украины. В этот раз Феран Торрес отлично добил мяч после выноса Кривцова.

По итогам матчей Испания возглавила квартет с 4 очками, Украина с тремя идет следом. У немцев 2 очка, у Швейцарии - 1.

Напомним, до этого последнее поражение подопечные Андрея Шевченко потерпели в ноябре 2018 года, когда противостояли Словакии. Матч проходил в рамках прошлого розыгрыша Лиги Наций и завершился со счетом 1:4. Затем последовали девять победных матчей и четыре, завершившихся вничью.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

ГДЕ: Мадрид, "Альфредо ди Стефано"

СТАТУС: Лига наций УЕФА, 2-й тур

ИТОГ: Испания - Украина 4:0

ГОЛЫ: Рамос, 3 (пен), 29, Фати, 32, Феран, 84

СОСТАВ: Украина: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко – Малиновский, Харатин (Сидорчук, 63) – Ярмоленко (Коваленко, 80), Зинченко, Яремчук – Марлос (Цыганков, 55)

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос (Эрик, 61), Пау Торрес, Регилон – Ольмо, Родри (Оскар, 69), Тиаго, Мерино – Фати, Морено (Феран, 74)

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