Экономика НБУ на 8 сентября повысил официальный курс доллара

2020-09-07 18:30 312

 

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 сентября установлен на таком уровне: 27,7509 гривен за 1 доллар (+0,0184 грн). При этом курс доллара на 7 сентября составляет 27,7325 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 сентября (27,73 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 7 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,89 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,59 (27,56 - 4 сентября), продажи - 27,81 (27,79 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,39 (32,40 - 4 сентября), продажи - 32,89 (32,86 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 4 сентября), продажи 3,78 (3,79 - 4 сентября) грн за 10 рублей.

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