Коронавирус Степанов рассказал, когда медики получат обещанные доплаты

2020-09-07 21:30 147

 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Кабинет министров на утреннем заседании принял постановление о выделении средств на доплаты медицинским работникам.

Об этом он сказал на брифинге 7 сентября.

По информации глава ведомства, правительство выделило на доплаты медикам 5,95 миллиардов гривен.

Максим Степанов проинформировал, что сразу после публикации постановления Кабинета министров медицинские учреждения смогут заключить соглашения и до конца сентября получить доплату.

Кроме того, правительство приняло постановление об утверждении перечня специализированных организаций, через которые закупаются некоторые лекарственные средства.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявлено 2 174 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 138 068. Число вызванных COVID-19 летальных исходов достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Болеть продолжают 72 585 пациентов. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), а также Тернопольской (165) областях.

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