Политика Кулеба заявил, что Лавров отказался говорить с ним о Донбассе

2020-09-08 22:00 342

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда сможет обсудить обострение ситуации на Донбассе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция российского МИДа была довольно оживленной. Но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговора", - рассказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что обсудить с главой МИД РФ сложившуюся ситуацию ему лично поручил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, когда на Донбассе убивают украинских военных, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация.

"О чем говорить? Первый вопрос: как объясняет Российская Федерация то, что случилось? Второе: остается ли она приверженной режиму прекращения огня? И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - пояснил глава украинского МИДа.

Также он добавил, что украинския сторона уведомила ключевых международных партнеров, кто первый нарушил режим перемирия на Донбассе.

"Реакции пока не было. Я убежден, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет тщательно изучена в международных столицах и тогда уже будет обратная связь", - резюмировал Кулеба.

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