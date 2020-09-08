Политика ОНЛАЙН Пресс-брифинг белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова о последних событий в Беларуси: видео-трансляция

2020-09-08 18:52 450

 

8 сентября в 19:00 в Укринформе состоится пресс-брифинг белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Мероприятие на тему: "Заявление относительно последних событий в Беларуси: попытки пересечения государственной границы и давление на Координационный совет" состоится в зале №2.

Спикеры: Антон Родненков - пресс-секретарь Координационного совета Беларуси; Иван Кравцов - исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси.

Спикеры расскажут о пересечении ими государственной границы и о задержании Марии Колесниковой, а также о последних событиях в Беларуси и о давлении на Координационный совет.

В связи с карантинными ограничениями количество мест ограничено.

Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале Укринформа:

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