Коронавирус Турция ввела жесткий масочный режим и запрет на любые концерты

2020-09-10 08:39 324

Власти Турции приняли решение об обязательном ношении защитных масок во всех общественных местах.  

“Такое решение принято из-за несоблюдения ранее принятых мер, особенно по соблюдению социальной дистанции. В результате увеличилась скорость распространения коронавируса”, - говорится в сообщении на сайте МВД страны.

В предписании, разосланном министерством внутренних дел Турции губернаторам провинций, говорится, что жители всех регионов страны без исключения должны носить маски в общественных местах, на улицах, в транспорте, в парках, садах, на пляжах и на рабочих местах. Не носить маску допускается лишь там, где человек постоянно проживает. За отсутствие маски будут штрафовать.

В документе подчеркивается, что режим будет действовать без исключения во всех общественных местах 81 провинции без каких-либо исключений.

Также, в Турции вводится запрет на проведение концертов и выступление музыкальных групп. Запрет будет действовать не только в барах, ресторанах и клубах, но и в отелях.

По данным университета Джона Хопкинса, на сегодня в Турции коронавирусом заразились свыше 281 тыс. человек, умерли 6,7 тыс.

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